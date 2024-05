Ingressos para Bahia e Grêmio começam a ser vendidos nesta terça | A TARDE

Após o empate em 2 a 2 diante do Vitória, na casa do rival, o Bahia encara o Grêmio no sábado, 27, pela 4ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Os ingressos para esta partida começam a ser vendidos nesta terça-feira, 23, às 10h.

De maneira tradicional, o primeiro dia de comercialização é exclusivo para sócios em dia, que podem comprar pela internet ou pelos pontos de venda externos. O setor sudeste terá valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

A programação completa ainda não foi divulgada pelo Bahia.