Jacaré muda o visual e faz homenagem ao Outubro Rosa | A TARDE

O atacante do Bahia, Jacaré, voltou a mudar o visual para homenagear uma campanha. Desta vez, 'Jaca', como é carinhosamente chamado pela torcida, pintou o cabelo de rosa para chamar atenção para o Outubro Rosa.

O jogador publicou o resultado da mudança de visual nas redes sociais, na noite de quarta-feira, 5.

Jacaré manteve o cabelo na cor azul por meses, uma homenagem as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). O atacante explicou que a ideia surgiu após um amigo enviar um banner da sua cidade natal com a foto de uma criança autista.