Jacaré segue em negociações com clube de Enderson Moreira; confira | A TARDE

O atacante Vitor Jacaré, jogador do Bahia, encontra-se em meio a negociações com o Sporting Cristal, clube peruano. Apesar da primeira oferta do clube estrangeiro não ter sido satisfatória, as conversas continuam em andamento.

O camisa 29 expressou o desejo de assinar um contrato de três anos com o clube peruano, e seu staff fez uma contraproposta, aguardando agora a resposta do Sporting Cristal. No entanto, caso as negociações não avancem, não está descartada a possibilidade de uma transferência para outro clube, de acordo com informações do portal ge.

Apesar de ter contrato vigente com o Bahia até o final de 2024, o clube baiano não está colocando obstáculos na saída do jogador, que viu seu espaço diminuir na equipe e não estando nos planos de Rogério Ceni para 2024. A aproximação do Sporting Cristal com o atacante brasileiro veio após uma indicação do técnico Enderson Moreira, recém-chegado ao clube peruano após sua passagem pelo Sport.

Se a negociação for concluída com sucesso, Jacaré terá a chance de se reunir com o zagueiro Ignácio, que defendeu as cores do Bahia na Série B de 2022. As tratativas seguem e o desfecho dessa possível transferência poderá redesenhar o percurso do atacante brasileiro, oferecendo-lhe novas oportunidades e desafios em um cenário internacional.