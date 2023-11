Jaílson Baraúna visa reestruturação no Bahia e quer "Cuidar do sócio" | A TARDE

As eleições para a presidência do Bahia prometem ser acirradas. O radialista e conselheiro do clube Jaílson Baraúna, é o candidato do grupo Mais um Bahêa (MUB). Ao lado do candidato a vice, Raimundo Nonato, o comunicador espera ser a via diferente na disputa e busca cuidar do sócio torcedor do Esquadrão.

"Estamos nos colocando à disposição do torcedor, do sócio do Esporte Clube Bahia, no sentido de ser uma via diferente, de ser a voz do torcedor, de fato, nesse momento de reestruturação. O Bahia está no marco zero. A gestão atual está deixando o Bahia boiando no oceano, sem rumo, sem eira e nem beira. E a gente entende que, sem dívidas, sem problemas fiscais tributários, com a ajuda, a parceria do sócio. Nós temos capacidade de, primeiro, cuidar do que interessa. O que é que interessa agora é cuidar do sócio. É o sócio que dá vida ao clube, é o sócio que deu vida ao futebol. Um exemplo disso foi a presença e vencendo a presença do torcedor, mais de 900 mil pessoas na temporada ajudando, empurrando o bairro. Então são essas pessoas que precisamos cuidar", disse Baraúna ao Portal A TARDE.

Baraúna detalhou como será a estruturação da campanha, que será baseada em três eixos. O objetivo é ter ações efetivas que possam dar mais atenção e cuidado aos sócios torcedores do clube.

A nossa plataforma se baseia em três eixos simples. O primeiro eixo de concentração de esforços é cuidar da pessoa, cuidar do sócio, entender o que motiva ele a pagar os 20 reais e continuar conosco. Entendendo isso, desenvolver ações para que ele tenha cada vez mais argumentos para não só permanecer sócio, mas como trazer outros sócios para estarem caminhando conosco. Por que não sermos 9 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, assim como tem hoje na SAF. Podemos, mas para isso precisamos estar ativos e cuidando dessas pessoas. Quanto mais cuidarmos dessas pessoas, quanto mais atenção dermos a elas e justificarmos para elas com ações práticas o porquê de estar sócio e permanecer, nós teremos não só a manutenção dos que hoje estão, mas também um aumento significativo destes. Segundo ponto é definir com rapidez a modalidade esportiva", explicou.

"E nós já temos inclusive a modalidade a ser trabalhada, por entendermos que é uma modalidade que tem visibilidade, que tem atrativo de esportivo e que tem a capacidade de manter o torcedor envolvido com ela, além de uma forte exposição da marca e também uma capacidade gigante de capitalizar novos parceiros, novos patrocinadores, novos apoiadores. Então a gente tem a tendência de enveredar pelo basquete, mas isso vai precisar, claro, da parceria e anuência do nosso torcedor. E o terceiro ponto é justamente ter força com esses dois primeiros para ter um acompanhamento eficaz da sociedade feita com o Grupo City e aí ter uma participação na SAF, ainda que minoritária, relevante. Precisamos ser relevantes e para sermos relevantes precisamos ter força. É caminhar com as próprias pernas, é ter atividades que se justifiquem, mas também que se mantenham, que se sustentem, e estando forte no campo de esportivo, no campo de exposição, com associação em massa, com atividades para em torno com apoiadores, financiadores e patrocinadores, você chega forte, apesar de ser 10%, são 10% que ouvem, que fiscalizam, que acompanham, que sugerem, que conversam, que cobram, que pedem explicações, mas que também dão nortes", complementou.

Jaílson Baraúna afirma que a associação, mesmo sendo uma parte minoritária, terá voz ativa na fiscalização das atividades do Grupo City.

"E aí, essa é a função, é ser um sócio da SAF, mesmo que minoritário, atuante, participativo e, principalmente, propositivo e colaborativo. Então, o foco é cuidar do sócio, cuidar da pessoa, ter uma atividade esportiva que dê retorno e justifique para esses sócios também ser torcedor e acompanhar todas as atividades da parceria com o Grupo City na SAF, fazendo com que essa presença, apesar de minoritária, seja uma presença efetiva, eficaz e também que dê e cumpra suas obrigações, dando satisfação àqueles que deram anuência para a SAF existir", finalizou.

O pleito está marcado para o dia 2 de dezembro, de forma híbrida, online e presencial na Arena Fonte Nova. O primeiro candidato a oficializar candidatura à presidência foi o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, do grupo 100% Bahêa. Também confirmaram participação no pleito para o triênio 2024-2026, o ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, da chapa 'Do Povo o Clamor', e Marcus Verhine, atual presidente do Conselho Fiscal do Bahia, do grupo +Bahia.