Jorge Sampaoli será demitido do Flamengo antes do jogo contra o Bahia

Após se arrastar por dias, a novela envolvendo a saída do técnico Jorge Sampaoli do Flamengo parece ter uma definição. De acordo com publicação do site ge.globo, a demissão está sacramentada e será oficializada entre esta quinta-feira, 28, e sexta-feira, 29. Segundo a postagem, o argentino não comandará o Rubro-Negro no jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Contratado para substituir o português Vítor Pereira, Jorge Sampaoli fechou com o Flamengo em 17 de abril. Foram 39 jogos no comando da equipe carioca, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Uma marca importante chama a atenção: foram utilizadas 39 escalações diferentes no período.

Com vínculo até o fim de 2024 com o Flamengo, o valor da multa rescisória gira em torno R$ 9,5 milhões, equivalente ao tempo restante de contrato.

Nesses cinco meses a frente do Flamengo, Sampaoli perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo, foi eliminado das oitavas de final da Taça Libertadores pelo Olímpia-PAR. Além destes fracassos, o clube está distante da conquista do título do Campeonato Brasileiro devido a campanha instável na competição.

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado, 30, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro time no Z-4, o Esquadrão é o 17° colocado, com 25 pontos. O Urubu é o 7° com 40