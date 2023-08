Jornal turco afirma que Vitor Hugo deseja retornar ao Trabzonspor

Uma das contratações do Bahia para a temporada 2023, o zagueiro Victor Hugo é especulado para voltar futebol da Turquia e deseja retornar ao país do leste europeu. A informação foi divulgada pelo jornal turco Fanatik.

De acordo com o tabloide, o defensor vê com bons olhos o retorno para o Trabzonspor, seu ex-clube, onde ele foi campeão Turco e da Supertaça da Turquia em duas oportunidades. A transferência depende apenas da aprovação do treinador Nenad Bjelica.

Experiente e com status de titular, Victor Hugo chegou ao Esquadrão no início da temporada 2023. Mesmo com onze partidas disputadas com a camisa azul, vermelha e branca, ele não conseguiu manter uma regularidade na equipe. Seu último jogo foi no empate sem gols contra o São Paulo, no Morumbi.

De acordo com a imprensa turca, o Bahia pagou 2,1 milhões de euros, o equivalente a R$ 11,7 milhões, para comprar o defensor. Victor Hugo tem 32 anos e tem vínculo com o Bahia até o fim de 2026.