Jornalista acredita que processo de SAF deve acontecer até agosto

O torcedor do Bahia está cada vez mais próximo de ter que decidir pela criação da SAF no Tricolor ou a manutenção do atual modelo de gestão. Em entrevista ao portal A Tarde, o vice-presidente Vitor Ferraz declarou que a apresentação desse contrato com o Group City (o nome não foi divulgado pelo gestor do clube) estava mais próxima de acontecer.

Durante apresentação do seu Canal, o jornalista da Rádio Sociedade, Darino Sena, colocou algumas datas para a conclusão do processo. “O Conselho Fiscal deve aprovar o acordo com o Opportunity até o dia 25 de julho. Depois será avaliado em reunião do Conselho Deliberativo até o dia 30 de julho. O acordo sendo aprovado, a diretoria executiva (Presidente e Vice-Presidente) apresentam a proposta para a Comissão Provisória da SAF e a Comissão de Negócio e Marketing. Deve acontecer no período de um mês para SAF do Bahia seja finalmente apresentada no mês de agosto”.

Lembrando que para a efetivação tanto do processo do Opportunity como da criação da SAF precisa apenar ser aprovado por maioria mínima, um voto a favor ou contra.