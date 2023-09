Juba é apresentado no Bahia, evita citar Sport e revela: "Projeto bom"

Depois de um longo impasse com o Sport, o atacante Luciano Juba, de 24 anos, enfim, chegou ao Bahia. Anunciado na última quinta-feira, 31, o atleta foi apresentado oficialmente nesta sexta, na Arena Fonte Nova. Ele é o último reforço do Tricolor para a temporada 2023 e a família teve um peso essencial na decisão de acertar com o clube.

“Conversei bastante com minha família e a gente viu que o Bahia tinha um projeto muito bom para a minha carreira. A questão do projeto para a minha família, que tem que estar bem, foi uma das escolhas para vir para o Bahia”, disse Juba.

Juba, que subiu para o profissional do Sport como lateral-esquerdo, evitou tocar no nome do Rubro-Negro durante toda a entrevista coletiva. Ele explicou como foi a mudança para o ataque e disse que pretende seguir com bons números para ajudar o Bahia.

“Comecei como lateral na base e quando subi para o profissional tive a oportunidade de jogar um pouco e foi uma coisa que veio dando muito certo na minha vida e na minha carreira. Pude dar boa sequência e conseguir bons números, tanto no ano passado quanto neste ano, que está sendo minha melhor temporada”, explicou Juba.

“Eu tenho números bons no ano e espero somar com quem já está no elenco. Tenho certeza que é um elenco muito bom, infelizmente é um dos piores ataques mas tenho certeza que tem o segundo turno todo para trabalhar e ajustar e se tornar um dos melhores ataques e conquistar os objetivos da equipe”, completou.

Para estar à disposição do técnico Renato Paiva para a partida deste domingo, 3, contra o Vasco, Luciano Juba precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim desta sexta-feira. O atacante foi a principal atração do penúltimo treino do Bahia, realizado pela manhã na Cidade Tricolor, do qual participou de todas as atividades normalmente.

“A expectativa é muito boa, espero estar 100% e espero que dê tudo certo para que eu possa estar disponível para esse jogo de domingo, vai depender do treinador. Só tenho que trabalhar e, se tiver oportunidade, pode ter certeza que vou ser um cara que vai se entregar, se doar, para ajudar o Bahia dentro de campo para conseguir sempre os resultados positivos”, concluiu Juba.

Juba participou do treino do Bahia na manhã desta sexta-feira | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia