Juba fala sobre luta contra o rebaixamento: “A fase está complicada” | A TARDE

O Bahia vive a incerteza da permanência na Série do Campeonato Brasileiro de 2023. Faltando quatro rodadas para o final da competição, o Esquadrão se encontra na 16ª posição, com 38 pontos somados, um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, mas que possui dois jogos a menos, que serão disputados durante a pausa para Data Fifa, ou seja, o tricolor poderá entrar na Z-4 sem nem jogar.

Os dois últimos confrontos do Bahia, disputados na Arena Fonte Nova, ajudaram a deixar a equipe nessa situação, uma vez que o time comandado por Rogério Ceni perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá, na última quinta-feira, 9, e no domingo, 12, ficou apenas no empate, por 1 a 1, contra o Atlético-PR, somando um ponto em duas partidas disputadas em casa, que historicamente ajudam o Esquadrão a sair com resultados positivos.

Passados quatro dias desde o jogo contra o Furacão, o Bahia ainda tem mais 8 dias de preparação para o confronto contra o Corinthians, que acontecerá na sexta-feira, 24, às 21h, na Neo Química Arena.

Enquanto a partida não chega, os jogadores passam por intensas sessões de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, e nesta quinta-feira, 16, após as atividades, Luciano Juba concedeu entrevista coletiva. Questionado sobre o comprometimento da equipe na luta contra o rebaixamento, o atacante afirmou que sabe a fase final do campeonato é decisiva para o futuro da equipe:

“A gente sabe que estamos em uma fase bastante complicada, mas tenho certeza que eu, e todos os outros companheiros, estamos muito focados para que a gente possa fazer grandes jogos nesta reta final, para que a gente não caia, e tenho certeza que estamos comprometidos com a permanência do clube”.