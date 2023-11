Kanu avalia erros defensivos do Bahia e dispara: "Temos que melhorar" | A TARDE

Após três vitórias seguidas no Brasileirão, o Bahia amarga uma sequência de duas derrotas que reaproximou a equipe da zona de rebaixamento para a Série B. O zagueiro Kanu, autor de um gol contra no duelo diante do Cruzeiro, na 29ª rodada, afirmou que é natural analisarem o erro individual em lances de gol.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, o capitão tricolor admitiu que a equipe precisa melhorar, mas mantém a confiança em alta e disse que o grupo fechado para conquistar pontos nos próximos jogos.

“De fato, sempre quando acontece um gol, lance de perigo, vão analisar o erro individual, que é natural do futebol. A gente vinha de dois jogos sem sofrer gols. Acontece dois reveses seguidos, e tudo muda. O Campeonato Brasileiro é muito intenso. A gente fala de cinco jogos em 15 dias, com três triunfos, depois dois reveses. E aí tudo muda. Mas muda para fora. Aqui dentro a gente continua intacto, bem positivo e consciente do que tem pela frente”, disse Kanu.

“Tem grandes jogadores, só que, de fato, quando a coisa não acontece, a culpa é da defesa, do goleiro. Estamos blindados, fechados, sabemos que temos que melhorar individualmente e coletivamente. E é para isso que a gente trabalha todo o dia”, complementou o zagueiro.

Apesar dos pontos deixados para trás nos jogos fora de casa, Kanu acredita que o principal objetivo da equipe é a conquista da vaga na Copa Sul-Americana de 2024 e que o jogo desta terça-feira, 31, contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, é uma final.

“Esse é o nosso objetivo [vaga na Sul-Americana]. A gente tem total condição de fazer isso. A gente quer retribuir o carinho do torcedor e conquistar os triunfos. A gente precisa estar forte para o jogo [contra o Fluminense] e o que vier do time deles. Eles têm uma final no sábado, e a gente tem uma amanhã. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, da nossa final. Temos o objetivo de terminar bem, na Sul-Americana”, completou o capitão tricolor.

Com a final da Libertadores da América marcada para sábado, o Fluminense vai mandar a Salvador um time alternativo e nem o técnico Fernando Diniz estará na Arena Fonte Nova. A bola rola para Bahia e Fluminense às 19h desta terça-feira, 31.