Kanu demonstra apoio a Renato Paiva "Correr por ele até o fim"

Após o empate sem gols contra o Corinthians, o zagueiro Kanu conversou com os jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova. Antes de falar da partida, o capitão Tricolor enalteceu a presença e o apoio dos mais de 40 mil apaixonados nas arquibancadas.

"Antes de falar do jogo, quero enaltecer aqui o nosso torcedor. É maravilhoso o que eles fazem. Apesar de todas as dificuldades e do retrospecto negativo, eles botam mais de 30 mil. Se não me engano, é a quinta maior médis de público. A gente luta todos os dias pra gente dar um sorriso pra eles. E pode ter certeza que a gente vem trabalhando com o que o professor vem desempenhando. A gente vai dar uma resposta em breve pra eles e subir no campeonato", disse o defensor.

Para Kanu, o Bahia foi superior ao adversário em toda a partida, contudo faltou apenas o gol para coroar a boa atuação.

"Foi um bom jogo. No segundo tempo, eles tiram um zagueiro, colocam um meia e igualam ao jogo. Mas, ainda assim, a gente teve o controle, criamos as melhores oportunidades e não fizemos o gol. É manter a guarda alta no momento difícil. A gente vem trabalhando e vamos superar esta fase", completou.

São sete jogos sem vencer na temporada e cinco pelo Brasileirão. A torcida azul, vermelha e branca segue na bronca com o técnico Renato Paiva. Kanu acredita que o trabalho segue bom e que o grupo está fechado com o treinador.

"O sentimento da gente é de crescer e abraçar ele, porque é um cara que se dedica. É um dos poucos treinadores que eu peguei que é um bom treinador e é um bom ser humano. O clube não tem o que falar dele. A gente vai correr por ele até o fim. Acreditamos que com trabalho isso vai passar", encerrou.

O próximo jogo do Esquadrão de Aço será fora de casa, no próximo domingo, 30, contra o São Paulo, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada. Com a vitória do Goiás contra o Cruzeiro, o Bahia entrou na zona de rebaixamento. Agora, o Bahia ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos somados.