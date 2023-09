Kanu indica vacilo do Bahia no empate com Vasco da Gama

O empate por 1 a 1 no confronto direto contra o Vasco, chateou os mais de 45 mil torcedores do Bahia que acompanharam a partida na Arena Fonte Nova. Os gols do jogo foram marcados por Ademir para o Esquadrão, enquanto o argentino Pablo Vegetti empatou em cobrança de pênalti para os cariocas.

Após o jogo, o zagueiro Kanu explicou que a equipe se confundiu com as mudanças promovidas pelo adversário no segundo tempo e que faltou maturidade para manter o resultado.

"Eles fizeram uma mudança que confundiu um pouco a nossa equipe. A gente tem que ter maturidade para segurar resultado, pra entender o jogo. Mas, não tem nada perdido. É um ponto que a gente soma. Agradecer o torcedor pela presença. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar triplicado para sair dessa zona e ficar estável no campeonato", disse o capitão Tricolor em entrevista ao canal SporTV.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço segue como primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos somados, um a mais que o Santos, que abre o Z-4.

O Bahia terá mais um confronto direto para se afastar da zona da degola. O próximo adversário será o Coritiba, em jogo marcado para o próximo dia 14 de setembro, no estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.