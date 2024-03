Lateral Arias, do Bahia, é convocado para a seleção da Colômbia | A TARDE

O lateral-direito Santiago Arias, do Bahia, foi convocado para defender a seleção da Colômbia nos compromissos da Data-Fifa de março. A convocação foi anunciada na noite de quarta-feira, 14, para amistosos contra Espanha e Romênia, nos dias 22 e 26 de março.

Arias disputou duas Copa do Mundo (2014 e 2018) pela seleção da Colômbia e já é figurinha carimbada no elenco. Ele chegou a ser convocado na última Data-Fifa, inclusive para enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, mas acabou cortado por lesão.

Apesar do prestígio de ter um jogador convocado por uma importante seleção, o Bahia também terá que contar com o desfalque de Arias em pelo menos três jogos da Copa do Nordeste, incluindo o Ba-Vi. O lateral deve ficar de fora dos jogos contra Vitória (20 de março), Maranhão (24) e Botafogo-PB (27).

A última vez que o Bahia teve um jogador do seu elenco convocado foi em 2017, quando o lateral-esquerdo Armero foi convocado em junho para dois amistosos da seleção da Colômbia pouco antes da Copa do Mundo. O defensor chegou a integrar o elenco do Mundial no ano seguinte (junto com Arias), mas já não defendia o Tricolor.

Além de Arias, outros colombianos que atuam no Brasil também foram convocados. São eles: James Rodríguez (São Paulo), Jhon Arias (Fluminense), Richard Rios (Palmeiras) e Rafael Santos Borré (Internacional).

📝 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a 🇪🇸 y 🇷🇴 el 22 y 26 de marzo.



🔗 https://t.co/Xjrd4KVzbT#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1ib9VqWWUP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 14, 2024