Lateral do Bahia celebra momento do futebol feminino: "Gratificante"

A lateral-direita Mila Santos, do Bahia, foi uma das atletas que acompanharam a ação social Esquadrão da Solidariedade, realizada na Loja do Esquadrão, na Arena Fonte Nova. A inciativa visa arrecadar alimentos para pessoas em vulnerabilidade social.

As Mulheres de Aço foram rebaixadas para a Série A2 do Brasileiro. Mila, que estava no elenco Tricolor na ocasião, lamenta o descenso e mira na disputa do Campeonato Baiano Feminino, onde o Esquadrão é líder com 100% de aproveitamento. Motivada, ela crê no retorno do Bahia a elite do futebol brasileiro.

"Aconteceu infelizmente. Não era o que a gente queria. Mas, acontece, é do futebol. Estamos com a expectativa lá em cima, não é a toa que estamos com 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano e pretendemos permanecer assim. Estou feliz por ter marcado um gol de bola parada. Estou feliz e creio que ano que vem a gente sobe de novo", comentou a defensora em conversa com o Portal A TARDE.

O futebol feminino tem está em crescimento no Brasil, tanto no número de praticantes quanto em expectadores nas transmissões dos jogos, em âmbito nacional e internacional, como a Copa do Mundo. Mila espera que a profissionalização da modalidade continue.

"É gratificante. Sou nova, mas teve gente que não teve a oportunidade de ter um vídeo seu de lance seu. O futebol feminino era carente disso. A gente vê que a cada dia mais está crescendo e precisa crescer mais. Necessitamos de mais visibilidade", explicou.

O Bahia volta a campo pelo Baianão Feminino neste domingo, 13, quando enfrentam fora de casa o Astro, no SESI de Feira de Santana. O time azul, vermelho e branco soma seis pontos e lidera a competição devido ao saldo de gols. São 13 marcados e dois sofridos.