Lateral-esquerdo Iago assina pré-contrato com o Bahia, diz site | A TARDE

Após agitar o mercado de transferências com as contratações de Everton Ribeiro e Jean Lucas, o Bahia acertou a contratação do lateral-esquerdo Iago, que defende o Augsburg, da Alemanha. O atleta já tem um pré-contrato assinado com o clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.globo.

De acordo com a publicação, o jogador acertou as bases salariais e o tempo de contrato com o Esquadrão de Aço. Ele chegará a Salvador em julho, quando o vínculo com o clube alemão se encerra. O defensor era um dos nomes analisados em uma lista feita pelo Grupo City.

Iago Amaral Borduchi tem 26 anos e foi formado nas divisões de base do Internacional, quando se tornou profissional em 2017. Desde 2019 no Augsburg, ele atuou em 97 jogos e marcou cinco gols. Mesta temporada, ele disputou 10 jogos com um gol e uma assistência distribuída.

Iago irá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Bahia tem como opções na lateral-esquerda Caio Roque, Luciano Juba e Ryan. Há pouco mais de um mês, o clube acertou a saída do uruguaio Camilo Cándido.