Léo Cittadini chega a Salvador para assinar contrato com o Bahia

O Bahia está prestes a anunciar mais uma contratação para o Campeonato Brasileiro. O meia Léo Cittadini chegou a capital baiana na madrugada desta quarta-feira, 26, para realizar os exames médicos e assinar contrato com Esquadrão de Aço. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Cittadini estava sendo cobiçado pelo Vasco da Gama, porém as negociações não avançaram. Paulo Turra, técnico do Santos, solicitou a contratação do jogador a direção santista, contudo não teve o desejo atendido.

Léo Cittadini tem 29 anos e foi revelado pelo Guarani. Ele acumula passagens por Ponte Preta e Santos. Desde 2019 defendeu o Athletico-PR. O clube paranaense até dificultou as negociações, porém as partes chegaram a um acordo. A tendência é que o atleta assine contrato com o Bahia por duas temporadas, prorrogável por mais uma.