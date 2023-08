Léo Cittadini é apresentado pelo Bahia e fala em "construir história"

Um dos reforços do Bahia na janela de transferências do segundo semestre, Léo Cittadini foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 2, na Arena Fonte Nova. O meia de 29 anos foi contratado junto ao Athletico-PR, clube que defendeu nas últimas cinco temporadas, e quer construir uma história no Tricolor, assim como conseguiu no Furacão.

“Cheguei de um clube onde estava no início do projeto. De 2018 para cá o Athletico vem disputando bastantes decisões, peguei transição de projeto, e foi isso que me motivou até hoje. Sei o peso da torcida, sei o que ela representa no Brasil e estou muito motivado para que possa, assim como foi lá, construir minha história aqui dentro”, disse o meia em sua apresentação.

Cittadini foi contratado pelo Bahia para suprir a saída de Daniel, que se transferiu para o Fluminense, e para ser uma opção ao meia Cauly, titular absoluto do Tricolor. Apesar disso, Cittadini também pode atuar em outras funções do meio de campo e deixou claro que vai ajudar onde tiver oportunidade.

“Eu fiz muitas funções no início da carreira, comecei como dez. Joguei também como oito. Me sinto confortável em qualquer uma delas. Onde o professor quiser eu vou ajudar”, declarou.

No Athletico-PR, onde chegou em 2019, Cittadini fez 180 partidas e tem um aproveitamento de 56%. Foram seis gols marcados, cinco assistências e seis títulos conquistados, com direito a gol em uma das finais da Copa do Brasil de 2019, contra o Internacional.

“Sou movido a isso. É uma camisa pesada, torcida extremamente grande, projeto novo, ambicioso. Disputei muitas coisas no Athletico, conquistei títulos. Estou aqui para construir uma história tão bonita quanto foi lá”, disse o meia.

Treinando com o elenco desde a última sexta-feira, 28, Léo Cittadini está regularizado e apto para ser relacionado pelo técnico Renato Paiva. O próximo compromisso do Bahia é neste domingo, às 18h30, contra o América-MG, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.