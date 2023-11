"Léo é a melhor opção para o Bahia", afirma ídolo Beijoca | A TARDE

Um dos maiores ídolos da história do Bahia, o ex-atacante Beijoca, que atuou no Tricolor nos anos 70 e 80, esteve presente no evento de lançamento da candidatura de Leonardo Martinez, na noite desta quarta-feira, 22. Ele afirma que Martinez é o mais capacitado para comandar a associação no triênio 2024-2026.

"Vou ser muito direto. Leonardo Martinez é o melhor para o Bahia hoje. É o nome que, pra mim, está na boca do povo. Com todo o respeito aos outros candidatos que tem serviços prestados. Léo, como chamo carinhosamente, é o presidente do conselho, que fez um grande trabalho e agora tá aí. O torcedor tem que enxergar de uma maneira diferente. Vou fazer 70 anos de idade e não tenho que ficar em cima do muro. Tenho que escolher o melhor para o meu clube, para o clube que eu amo, para o clube que eu sou apaixonado. Então, eu sei que o Léo é a opção melhor hoje para o Esporte Clube Bahia", disse ao Portal A TARDE.

Beijoca também comentou sobre o momento do time azul, vermelho e branco na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rogério Ceni é o primeira dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos somados. O ídolo do Esquadrão se diz esperançoso na permanência do Bahia na elite em 2024.

"Claro que é um momento muito delicado, mas quem é Bahia não desiste. Quem é Bahia tem que olhar lá na frente. Então, a luz ainda está acesa e a gente tem que correr, mais do que nunca agora, para essa luz não apagar. Tem chances, são reais e tem que brigar. Não adianta eu ficar lamentando, como eu vejo grupos do Esporte Clube Bahia, torcedores do Esporte Clube Bahia, se lamentando, dizendo que já rebaixou. Eu acho que esses não são Bahia.O verdadeiro Bahia, o verdadeiro torcedor é aquele que está enxergando a luz lá no fundo do túnel e tem que estar acreditando. Então nós vamos acreditar até o fim. Vamos esperar acontecer", falou.

Sempre lembrado pela torcida Tricolor, Beijoca conquistou o heptacampeonato baiano pelo Esquadrão, entre os anos de 1973 e 1979.