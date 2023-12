Leonardo Martinez analisa campanha: "Mostramos nossa capacidade" | A TARDE

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE. Candidato a presidência do clube da chapa 100% Bahêa, ele falou de como se deu a campanha e enalteceu as qualidades da candidata a vice, Fernanda Tude. Advogado e gestor, ele afirma estar preparado para assumir o clube.

"Hoje é um dia de alegria, de satisfação, e de fortalecer e comemorar a democracia do Esporte Clube Bahia. Nós fizemos uma campanha bonita, propositiva, alertando ao torcedor a importância de votar, a importância de fortalecer a associação. Mas é na verdade o nosso Esporte Clube Bahia que existe desde 1931. Fizemos o nosso trabalho, mostramos nossa capacidade e de minha vice Fernanda Tude em gestão de associações, a nossa boa participação enquanto presidente do Conselho Deliberativo, uma boa interlocução com o Grupo City. Agora está nas mãos dos sócios. Que Deus abençoe o Esporte Clube Bahia", afirmou em entrevista ao Portal A TARDE.

Martinez terá como adversários na disputa o ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, o atual presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, além do ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti.