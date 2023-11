Leonardo Martinez fala sobre presidir o Bahia: “Tenho experiência” | A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 22, Leonardo Martinez promoveu um evento para lançar a sua candidatura a presidência da associação do Esporte Clube Bahia. Atual presidente do Conselho Deliberativo, ele falou sobre o pleito, que está programado para o dia 2 de dezembro, e o que motivou para entrar na disputa. Advogado e gestor, ele se diz preparado para assumir o clube.

“Primeiro a capacidade técnica. O Bahia vive um novo momento, de reconstrução. Houve a cisão do departamento de futebol. Sou uma pessoa oriunda do terceiro setor, que tem tudo a ver com a nova realidade do Bahia. Sou advogado, membro da comissão do terceiro setor, sou gestor de formação também, tenho experiência na área”, comentou o candidato ao Portal A TARDE.

Martinez ainda defendeu a sua candidatura para o pleito programado para o primeiro sábado de dezembro.

“O Bahia precisa, nesse momento, de um torcedor de alma, de coração, de origem, que sou eu, torcedor de arquibancada. E com minha candidata a vice, Fernanda Tude, temos experiência nessa área. O sócio já me conhece do meu comportamento no Conselho Deliberativo".

Leonardo ainda fala dos seus feitos à frente do Conselho Deliberativo. "Fui o presidente que conseguiu a expulsão de Marcelo Guimarães Filho, processo que durava desde 2014, presidente que conduziu o processo da SAF. Então, eu conheço o contrato do início ao final, sei como cobrar, mas tenho também uma relação positiva, que gerará uma independência, óbvio para defender os interesses do Bahia, mas também nos dar credibilidade e conhecimento do contrato para cobrar o que está ali aprovado pelo sócio”, disse Martinez em entrevista ao Portal A TARDE.

Martinez falou sobre a inserção dos esportes olímpicos no clube. Ele garantiu que fará um estudo por todas as regiões no estado, para saber qual o engajamento do público local com determinada localidade. Ele trouxe os exemplos do medalhista olímpico na canoagem, Isaquias Queiroz, que é da cidade de Ubaitaba, na região Sul, e do boxeador Hebert Conceição, campeão olímpico da modalidade e torcedor apaixonado pelo Esquadrão.

“Os esportes olímpicos devem fazer parte dessa nova realidade nossa tanto por uma questão cultural quanto a questão de engajamento com o sócio. Como expliquei ontem no debate e em diversas entrevistas, não dá para criar ilusão, dizer o esporte é esse porque o presidente gosta desse esporte, não é assim. Temos que fazer estudo de viabilidade técnica e econômica. Tem um procedimento previsto no estatuto do clube, que precisaremos ouvir o sócio, passar pela governança, pelo conselho deliberativo. Então não é nada que deve ser tratado simplista mente, mas óbvio que percebemos esportes que tem mais engajamento”, falou.

“Temos estrela do boxe, na maratona aquática, na natação, e temos também um anseio grande em relação ao basquete. Planejo ampliar o funcionamento da associação a força do esporte do Bahia para o interior do estado também e para os outros estados. Nosso objetivo é identificar em cada localidade qual engajamento. Darei o exemplo de Ilhéus, fui para Ilhéus assistir um jogo e lá descobri que a canoagem é efervescente por conta de Isaquias Queiroz. Planejamos explorar não só a preferência do sócio de Salvador, como também a preferência dos sócios do interior do estado para escolher os esportes que deem mais retorno e mais engajamento. Hebert é um expoente que deve estar ali entre os preferidos e que tem viabilidade para gente trabalhar”, complementou.



Perguntado sobre como encara os candidatos que estão na disputa das eleições do Bahia, Leonardo Martinez falou de responsabilidade e equilíbrio nesse capítulo importante na história do clube.

“Acho que cada um tem sua característica. No evento hoje, tem a presença dos principais ídolos do Esporte Clube Bahia, campeões brasileiros, como Ronaldo Passos, Edinho Jacaré, tem heptacampeões, Douglas, enfim. Estarei rodeado de muita gente que conhece muito o futebol do Esporte Clube Bahia. Bom lembrar também que nesse momento é importante o equilíbrio, a responsabilidade, o conhecimento técnico do funcionamento do clube. Modéstia à parte, dentre os candidatos, o presidente do conselho tem muito conhecimento, não só pela minha formação de advogado, mas o conhecimento interno do funcionamento do clube. E aí cada um com sua característica poderá contribuir. E essa é a minha experiência, e não só a experiência no Bahia, mas como gestor também do terceiro setor, eu acho que é de fundamental importância para isso”, encerrou.

Estiveram presentes no evento ídolos históricos do Bahia, como Beijoca, Osni, Douglas, Ronaldo Passos, Edmilson Pombinho, Emo, e Eliseu Godoy.