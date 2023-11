Leonardo Martinez registra candidatura à presidência do Bahia | A TARDE

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, e a conselheira Fernanda Tude, registraram oficialmente suas candidaturas a presidente e vice para a eleição do Bahia, que será realizada no dia 2 de dezembro. Eles são integrantes do grupo 100% Bahêa, que também protocolou a chapa do conselho deliberativo com 100 membros.

Advogado e gestor no Bahia, Martinez acredita que sua experiência o credencia para gerir a associação e executar as propostas que irá apresentar durante a campanha.

"Será preciso que o sócio observe quem terá condições reais de executar as propostas apresentadas. Para mim a grande diferença está aí, em quem tem experiência e capacidade de execução. Precisamos lembrar que estamos falando de amor, paixão, algo que não se explica, que é o nosso sentimento pelo Bahia, mas também de capacidade de gestão, equilíbrio e dedicação integral a esse novo momento", comentou.

Candidata a vice-presidente na chapa, Fernanda Tude é a primeira mulher na disputa do pleito par a Diretoria Executiva do Bahia. Advogada e atualmente conselheira do clube, ela se diz preparada para ajudar na gestão da associação.

"Montamos uma chapa diversa no gênero, mas focada no nosso objetivo principal, que é o amor e a boa gestão do Bahia. Sinto-me preparada para honrar as cores do Esquadrão, na luta diária por fortalecer a associação, agrupar cada dia mais tricolores na capital, na Bahia e no mundo", disse Fernanda.

A associação do Esporte Clube Bahia tem como objetivo fiscalizar e garantir o cumprimento do contrato, além de preservar da história do clube, cores, escudo, hino, camisa e demais elementos que fazem parte do Bahia.