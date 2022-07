Mais de 20 mil ingressos garantidos para duelo contra o CRB

O resultado positivo contra o Guarani, por 2 a 0, e a consolidação no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, criou uma expectativa de casa cheia na Fonte Nova para o jogo contra o CRB, programado para terça-feira, 19, às 19h, pela última rodada do primeiro turno da competição.

Segundo informações divulgadas pela comunicação do Bahia, mais de 20 mil ingressos estão garantidos para o duelo contra o time alagoano. Os ingressos estão sendo comercializados na Bilheteria Sul de 10h às 16h, em frente ao Dique do Tororó, no site da Arena e em três loja físicas.

A expectativa é que o jogo contra a equipe alagoana consiga alcançar o público próximo do duelo contra o Grêmio, quando foram 41.617 pagantes na partida realizada no dia 3 de julho.

O Bahia é o terceiro colocado com 33 pontos conquistados e abriu sete pontos para o Sport, quinto colocado na Segundona.