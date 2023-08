Manchester City divulga camisa em homenagem do Bahia

O Manchester City publicou em seu perfil oficial do Instagram, nesta quinta-feira, 16, uma camisa em homenagem ao Bahia. Com detalhes nas cores azul, vermelha e branca, o atual campeão da Champions League brincou e desejou sorte ao Esquadrão de Aço no returno do Brasileirão. O design foi criado por uma torcedora.

"E quando a @pumafootball escolheu o design de uma torcedora e fez uma camisa real. É você @ecbahia??? Boa sorte no segundo turno do brasileirão, primo! BBMP!", compartilhou o Manchester City em bom português.

Vale salientar que desde quando o acordo de venda de 90% da SAF do Tricolor foi sacramentada, o Bahia utiliza uma camisa em alusão ao clube inglês, na cor azul em sua tonalidade, que se tornou o padrão número três da equipe.

A manutenção da tradicional camisa tricolor e a do padrão dois, na cor branca, foram exigências dos sócios-torcedores na conclusão do processo da SAF com o Grupo City.