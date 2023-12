Marcelo Sant’Ana sobre participação no pleito: "Honra e orgulho" | A TARDE

Ex-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, Marcelo Sant’Ana marcou presença na Fonte Nova durante as eleições do Bahia. O candidato da chapa Revolução Tricolor, conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE. Ele enaltece a participação de cinco candidatos ao pleito e reforça que a democracia se fortalece com o debate.

"Fico muito feliz de participar de mais um processo eleitoral dentro do Bahia. A gente enquanto sócio poder exercer nosso direito de decidir o futuro do clube. Para mim é um motivo de honra e orgulho. Fico feliz que tenhamos cinco candidaturas. Isso estimula o debate, a transparência, a troca de ideias. Acredito que valoriza o objetivo que muitos grupos lutaram ao longo da história, que era ter um Bahia aberto e democrático", disse Sant’Ana.

Marcelo Sant’Ana se diz feliz e preparado caso seja escolhido pelos sócios a presidir o Esquadrão em mais uma oportunidade. Ele afirma que durante sua campanha, pode expor suas ideias e propostas para agregar ao futuro clube.

Estou muito feliz, motivado para o pleito e preparado, se o sócio nos permitir, de mais oportunidade no Bahia, exercer um grande mandato com determinação. O que a gente buscou construir nesses dias foi uma campanha propositiva de ideias e de projetos para o futuro do Bahia", comentou

A eleição será encerrada às 17h. O pleito ocorre online, através do site esporteclubebahia.eleicaoweb.com.br, e presencialmente, na Arena Fonte Nova. Na disputa a presidência estão, além de Marcelo Sant’Ana, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, o atual presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, além do ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti.