Marcelo Sant'Anna fala sobre inserção de esportes olímpicos no Bahia | A TARDE

Em entrevista exclusiva a equipe de reportagem do Portal A TARDE, o candidato à Presidência do Bahia, Marcelo Sant'Anna revelou as motivações para disputar as eleições da associação do Bahia, seis anos após comandar o clube.

Sant'Anna explicou a principal função da associação após a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Grupo City. Ele também comentou sobre a implantação de modalidades olímpicas no clube, como basquete, vôlei e natação.

"Quando a gente fala de esporte olímpico, podemos encarar como de alto rendimento, o que gera um custo, um investimento. A receita da associação nesse primeiro ano está estimada em R$ 4 ou R$ 5 milhões. Hoje um time de basquete para disputar o NBB custa R$ 2,5 milhões, fora a questão de infaestrutura. Estamos em uma cidade carente. É uma coisa que tem que fazer de maneira estruturada. A conta não fecha ao final do exercício. Temos que estruturar o clube e ampliar suas receitas. Tenho certeza que o torcedor do Bahia não quer apenas participar de outros esportes", explicou.

A eleição do Bahia ocorre no dia 2 de dezembro. Além de Marcelo Sant'Anna, disputam o pleito Leonardo Martinez, Jailson Baraúna, Marcus Verhine e Emerson Ferretti.