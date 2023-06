Marcos Felipe brilha, Bahia erra muito e fica no empate com o Cruzeiro

O Bahia recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, neste sábado, 10, em partida da 10ª rodada do Brasileirão e empatou por 2 a 2 em noite inspirada do goleiro Marcos Felipe. Os gols do Tricolor foram marcados por Kayky e Artur Sales, já Bruno Rodrigues e Wesley fizeram os gols da Raposa.

O resultado é ruim para o Bahia que chega a seis jogos sem vencer no Brasileirão e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento para a Série B. O Cruzeiro soma quatro jogos sem vitória, mas leva um ponto para casa.

O próximo compromisso do Bahia é na quarta-feira, 21, após a parada da data Fifa, novamente na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras. A bola rola às 21h30 em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Os primeiros minutos de jogo na Arena Fonte Nova foram de muita movimentação das equipes, mas poucas oportunidades criadas. O Bahia chegou primeiro, aos 2 minutos, com Cicinho, que recebeu na direita, levou para o meio e chutou de pé esquerdo, mas o chute fraco facilitou a defesa de Rafael Cabral. Aos 7, o Cruzeiro respondeu com Gilberto, que recebeu na grande área e finalizou de primeira, para defesa de Marcos Felipe.

Após dez minutos sem grandes emoções, Thaciano deu drible lindo em Neto Moura e acionou Ryan na ponta esquerda que, de primeira, tocou para Kaiky. Titular novamente após 21 jogos, Kayky driblou Wesley, chutou forte, sem chances para Rafael Cabral, e abriu o placar para o Bahia.

A partir do gol, o Tricolor cresceu no jogo e estava mais próximo do segundo gol. Em um intervalo de menos de três minutos, entre os 27 e 29, muita coisa aconteceu. Primeiro, Marlon cobrou falta com perigo, mas Marcos Felipe espalmou. Na sequência, Cauly encontrou Cicinho dentro da área que chutou forte e carimbou o travessão. Por fim, bola longa para o ataque do Cruzeiro que William ganhou de cabeça, Gilberto rolou de letra para Bruno Rodrigues que limpou a marcação e fez um golaço, para igualar o marcador.

Com o empate, o Bahia diminuiu a intensidade e viu o Cruzeiro melhorar, mas sem ameaçar o gol de Marcos Felipe. No entanto, aos 45, após novo lançamento de longa distância, David Duarte recuou curto para o goleiro e viu Wesley chegar primeiro. O atacante soteropolitano do Cruzeiro limpou Marcos Felipe e tocou para o gol. David Duarte ainda teve a oportunidade de tirar, mas passou da bola e o Cruzeiro foi para o intervalo com a vantagem de um gol no placar.

Diante da desvantagem no placar, Renato Paiva abriu mão do zagueiro Vitor Hugo no intervalo e colocou o meia Daniel em campo para tentar buscar o empate. Antes de saber se a mudança surtiu efeito, Gilberto saiu cara a cara com Marcos Felipe após bate rebate no meio de campo e tentou por cobertura, mas a bola subiu demais e foi para fora.

O Bahia povoou mais o campo de ataque, mas também deixou a zaga exposta, e o Cruzeiro estava sabendo aproveitar esses espaços. Aos 9, Matheus Vital finalizou da entrada da área e Marcos Felipe defendeu com tranquilidade. No minuto seguinte, Cauly recebe na grande área, tenta jogada individual, conta com a sorte e fica em condições de finalizar, mas Rafael Cabral sai do gol e evita o empate do Bahia.

Renato Paiva voltou a mexer na equipe com a saída de Kayky para a entrada de Artur Sales. Com menos de dez minutos em campo, a estrela do atacante brilhou e ele aproveitou rebote de Rafael Cabral em cabeçada de Kanu para empatar o jogo aos 20.

Após o gol de empate, o Bahia passou a errar constantemente, principalmente no meio de campo, cedendo chances para o Cruzeiro na partida. Aos 25, o principal nome do Tricolor no jogo começou a aparecer, quando Wesley recebeu cruzamento rasteiro e tocou para o gol, mas o goleiro do Esquadrão cresceu e evitou o terceiro do Cruzeiro. Aos 35, ele nada pôde fazer após cabeçada de Henrique Dourado no travessão, mas dois minutos depois Marcos Felipe voltou a salvar o Bahia ao se esticar todo para espalmar chute de Bruno Rodrigues.

Quem também entrou em ação na partida foi o árbitro de vídeo. Primeiro aos 43, quando Henrique Dourado, em posição de impedimento, marcou para o Cruzeiro, mas o gol foi anulado após conferência. Aos 46, Henrique Dourado é derrubado por Rezende, o juiz marca pênalti para a Raposa e expulsa o jogador do Bahia. No entanto, o árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance e anulou tudo. Além de Rezende ter tocado na bola, sem falta, o lance foi fora da área.

No fim, o Bahia ficou no empate, mas a sensação é de que poderia ter saído com um resultado ainda pior diante de tantas falhas no fim da segunda etapa. Marcos Felipe, com atuação brilhante, e a arbitragem com decisões acertadas, evitaram a derrota do Tricolor diante do Cruzeiro.