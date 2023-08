Marcos Felipe celebra atuação: "Espero estar contribuindo até o final"

Soberano, o Bahia não tomou conhecimento e goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0, na Arena Fonte Nova. Mais de 37 mil Tricolores vibraram com o importante triunfo em casa. O time segue como primeiro fora do Z-4, com 21 pontos somados. Um dos destaques do jogo foi o goleiro Marcos Felipe, que fez defesas importantes. Em grande momento individual, ele exaltou o trabalho do preparador Rui Tavares e dos companheiros de posição.

"Ninguém conquista nada sozinho. Tenho que exaltar que realmente, o trabalho do professor Rui Tavares. Muito bom. E também os goleiros Claus, Danilo e Adriel. Porque tem me ajudado a evoluir e nós temos crescido um com o outro. E isso o Bahia tem ganhado muito. Esperamos continuar contribuindo pra mantermos nosso objetivo e se Deus quiser no final do ano estarmos comemorando", disse o camisa 1 na zona mista.

Vencer de goleada e sem sofrer gols é para comemorar. O paredão Tricolor enaltece o trabalho do sistema defensivo e crê que todos possam seguir evoluindo.

"Isso traz confiança para o sistema defensivo, algo que estamos buscando a cada treino e a cada jogo. Então, é continuar nessa evolução para que a gente possa sair de mais jogos sem tomar gols", disse

Desde a sua chegada do Fluminense, o torcedor do Bahia teve uma certa desconfiança em Marcos Felipe. Tranquilo, o arqueiro diz que conquistou o torcedor azul, vermelho e branco com trabalho.

"É normal que tenha um pouco de desconfiança porque eles não me conheciam e hoje já passam a me conhecer. Fico feliz em ter mantido os pés no chão e ter mostrado com trabalho. Só agradeço o apoio de todos e espero estar contribuindo até o final do campeonato", celebrou.

O Bahia terá uma parada difícil no próximo domingo, 27, quando vai encarar o líder Botafogo, fora de casa. Marcos Felipe projeta que a equipe mantenha o padrão para conseguir um triunfo no Rio de Janeiro.

"Será um jogo muito difícil. Mas, nós vamos respeitar a equipe deles marcando lá em cima, pressionando que é o nosso estilo de jogo. Para que nós possamos conseguir os três pontos lá e trazer pra casa", comentou.