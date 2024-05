Marcos Felipe é o goleiro com mais defesas nos últimos Brasileirões | A TARDE

Marcos Felipe é uma das peças chaves para o bom momento do Bahia em 2024. De acordo com o Sofascore, site especializado em estatísticas, o paredão Tricolor é o goleiro com mais defesas (160) e defesas difíceis (44) nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão 2024, Marcos Felipe praticou 26 defesas, sendo 17 dentro da área e outras nove a longa distância. Ele também fez seis defesas parciais. Na Série A de 2023, Marcos foi o goleiro com mais defesas na Série A de 2023, com 134 intervenções, sendo 76 dentro da área e nota final de 7,08.

🔎 Marcos Felipe é o goleiro com mais defesas (160) e defesas díficeis (44) nas últimas duas edições do @Brasileirao. 🔐🔐



⚔️ 43 jogos

🚫 57 gols sofridos

🥅 8.99 gols evitados (!)

📊 74% bolas defendidas

🧤 11 jogos sem sofrer gols (26%)

💯 Nota Sofascore 7.13 pic.twitter.com/DQrGIyxY2S — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 13, 2024



Destaque do Bahia no triunfo por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o arqueiro fez um defesa importante no final da partida e celebrou feito. A plataforma lhe atribuiu a nota 8,5, a maior entre os atletas tricolores, o que lhe rendeu a escalação no time da 6ª rodada.



“Acabei não vendo a saída dela, só deu tempo de reagir rápido e fico feliz de ter ajudado. Graças a Deus, mais um triunfo em casa. Seguimos na briga na parte de cima da tabela. Dar os parabéns para todos, agora é descansar e ver o que acontece daqui pra frente. Colocar as coisas no lugar para pensar na próxima partida também”, disse o goleiro ao canal a cabo Premiere.

Ao lado de Léo Jardim, do Vasco, Marcos Felipe ocupa o segundo lugar no ranking de defesas nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com 19, perdendo no quesito para o experiente Fábio, do Fluminense, com 20, segundo o site Footstats.

Há cinco jogos sem perder, o Esquadrão é o vice-líder da Série A, com 13 pontos ganhos. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 19, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida pode ser adiada, caso a CBF paralise o campeonato devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

