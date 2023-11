Marcos Felipe lamenta derrota: "Difícil falar algo nesse momento" | A TARDE

Até os 51 minutos do segundo tempo, o Bahia estava fora da zona de rebaixamento. A equipe foi surpreendida com o gol marcado por Caio Paulista e foi derrotada pelo São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor de Aço segue na zona de rebaixamento e se complica na luta para sair da degola.



O principal destaque do Bahia foi o goleiro Marcos Felipe, que fez defesas importantíssimas na partida e salvou o time. Frustrado, o paredão Tricolor fez seu resumo do jogo. Apesar do momento difícil, ele mostrou confiança que a equipe possa vencer nos dois últimos jogos do time na Série A e evitar o rebaixamento.

"É difícil falar algo nesse momento. Viemos de um triunfo contra o Corinthians e sabíamos a dificuldade. Tentamos encontrar o gol, mas não achamos. Agora é levantar a cabeça, faltam dois jogos. Enquanto tiver 1% de chance, vamos acreditar", disse o camisa 1 ao canal Premiere.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 3, às 16h na Arena Independência, onde enfrenta o já rebaixado América-MG. O Tricolor soma 41 pontos e ocupa a 17ª colocação.