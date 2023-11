Marcos Felipe lamenta revés contra o Palmeiras: "Nada está perdido" | A TARDE

No último sábado, 28, o Bahia visitou o Palmeiras e foi derrotado pelo placar mínimo, no Allianz Parque, pela 30ª rodada. Com duas derrotas seguidas, o time se complicou na luta para se afastar da zona do rebaixamento e segue estacionado com 34 pontos ganhos na tabela de classificação.

Um dos destaques da partida foi o goleiro Marcos Felipe. O camisa 1 do Esquadrão lamentou o revés em São Paulo e comentou sobre a formação a equipe, que jogou com três zagueiros.

"Sabemos da dificuldade de jogar aqui. Viemos para ter superioridade numérica, e infelizmente não conseguimos. Nós tivemos dois jogos fora de casa, é levantar a cabeça. Temos o Fluminense em casa e precisamos dos três pontos para nos afastar da zona. Nada está perdido, temos que acreditar até o final", disse o paredão Tricolor em entrevista ao canal Premiere.

O time azul, vermelho e branco tem três pontos a mais que o Goiás, primeiro time dentro do Z-4. Apesar disso, Marcos Felipe afirma que o objetivo da equipe é se classificar para a Copa Sul-Americana de 2024.

"Nosso grupo é forte mentalmente e tecnicamente, sabemos que virão resultados positivos. Sonho é alto, sempre. Sonhamos com a vaga na Sul-Americana, vamos buscar. Jogamos contra dois rivais difíceis fora de casa. É melhorar para os triunfos voltarem", concluiu.

O Tricolor volta a campo contra o Fluminense, marcado para esta terça-feira, 31, Às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.