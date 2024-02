Marcos Felipe projeta clássico com o Sport: "Precisamos estrear bem" | A TARDE

O Bahia começa sua jornada na Copa do Nordeste com um clássico regional logo de cara. O Esquadrão de Aço receberá a visita do Sport, neste domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova. De volta a meta Tricolor, o goleiro Marcos Felipe fala das suas expectivas para este compromisso importante e que terá casa cheia, já que 42 mil torcedores garantiram presença no jogo.

"Domingo é um clássico da região. Temos que encarar como uma final de campeonato. Será a estreia na Copa do Nordeste e temos que fazer de tudo para conseguir estrear com triunfo nesta competição", comentou.

O Sport será o primeiro grande adversário mais difícil do Bahia na temporada. Marcos Felipe admitiu que a postura da equipe seguirá a mesma dos jogos no estadual.

"Pode esperar um time agressivo, com a mesma postura desses primeiros jogos do Campeonato Baiano. Vamos tentar propor o jogo o tempo todo, estamos na nossa casa e precisamos estrear bem, com triunfo", pontuou.

Em 2023, o time azul, vermelho e branco foi humilhado pelo Sport, em Recife, ao ser goleado por 6 a 0. Apesar da rivalidade, Marcos Felipe crê que não há revanchismo e diz que o time buscará vencer diante da fiel torcida.

"Claro que nós vamos tentar o resultado positivo. O que aconteceu no ano passado já ficou no passado. Temos que pensar em fazer nossa melhor partida, pois é o nosso maior desafio neste início de ano. Então, temos que buscar vencer o jogo de todas as maneiras porque vamos estar na nossa casa", destacou.

O técnico Rogério Ceni informou em entrevista coletiva que haverá um revezamento no gol do Bahia, com Adriel sendo titular no Campeonato Baiano e Marcos Felipe na Copa do Nordeste. Titular absoluto com 63 jogos em 2023, Marcos Felipe diz que segue focado em ajudar a equipe e que respeita a decisão do treinador.

"Todo atleta quer jogar, quer manter o ritmo de jogo. É uma estratégia que o professor Rogério está implementando neste início de ano. Eu continuo trabalhando e, quando receber minhas oportunidades, vou encarar com unhas e dentes para aproveitar da melhor maneira", declarou.