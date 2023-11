Marcus Verhine busca "transparência e gestão profissional" no Bahia | A TARDE

Atual presidente do Conselho Fiscal do Bahia, Marcus Verhine registrou candidatura e se torna candidato a presidência do Esporte Clube Bahia. A confirmação para concorrer ao pleito. foi feita na última terça-feira, 31. Membro do grupo +Bahia, Verhine terá Rogério Silveira concorrendo como vice. Ele falou de suas expectativas quanto ao pleito e acredita que pode contribuir com sua experiência como economista e gestor na condução da associação.

"Resolvi me candidatar à presidência do Esporte Clube Bahia por entender que podemos conduzir o processo de construção do modelo de atuação do Clube daqui para frente. Um clube ainda mais vencedor e que amplie a paixão e o envolvimento de nossa torcida. Além da história na luta pela democratização do Bahia e, posteriormente, participando do Conselho Deliberativo (coordenando a comissão de administração e finanças em dois mandatos) e Conselho Fiscal (ocupando a presidência por seis anos), entendo que meu perfil de realizações e minha experiência profissional como gestor e economista agregariam a esse processo. Defendemos que essa construção conte com a participação ativa dos sócios e grupos tricolores, sempre reforçando a transparência e a gestão profissional. Esse é um momento importantíssimo para o clube", disse Verhine ao Portal A Tarde.

A função da associação do Bahia é acompanhar o trabalho feito pelo Grupo City, através da SAF. Marcus Verhine crê que uma fiscalização bem feita será crucial para o desenvolvimento do clube.

"Nossa relação com o City Football Group será sempre no sentido de agregar valor à SAF. Além de fiscalizar com cuidado o contrato da SAF, temos o compromisso de apresentar recomendações e críticas para que a SAF tenha um sucesso ainda maior com observância dos direitos e interesses da torcida do Bahia, patrimônio imaterial do nosso Estado. É primordial o fortalecimento do elo entre torcida e SAF. Nós conhecemos a história e a cultura da nossa torcida", pontuou.

"O novo modelo de atuação do Clube que defendo passa pelo aprimoramento da governança, retenção e captação de sócios para manter a vitalidade e pujança do Bahia, desenvolvimento de outras modalidades esportivas com sustentabilidade financeira, responsabilidade social e participação ativa na construção de uma sociedade melhor, complementou.

Marcus Verhine explica que posteriormente vai detalhar como será seu projeto na gestão da associação. Tranquilo, ele espera contar com o apoio do torcedor.

"Detalharemos nossos planos aos sócios e iremos demonstrar, durante o período de propaganda eleitoral, que temos o melhor projeto e as melhores pessoas para conduzirem o futuro do Bahia. Nosso foco sempre será o melhor para o Clube e para sua torcida. Contamos com todos e todas para construirmos um Esporte Clube Bahia cada vez mais vencedor e que nos encha de orgulho", finalizou.

O pleito está marcado para o dia 2 de dezembro, de forma híbrida, online e presencial na Arena Fonte Nova. Confirmaram a candidatura à presidência o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, do grupo 100% Bahêa, o ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, da chapa 'Do Povo o Clamor', e o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, que faz parte do grupo Mais um Bahêa (MUB).