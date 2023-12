Marcus Verhine sobre eleições: "Lutamos pela nossa democracia" | A TARDE

Durante as eleições a presidência do Bahia, na manhã deste sábado, 2, o candidato Marcus Verhine, da chapa Bahia Mais Independente, conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE. Satisfeito com a campanha realizada e enalteceu o processo democrático que ocorre no clube com a participação direta dos sócios.

"Nossa campanha foi uma campanha bonita, propositiva, olhando para o futuro do clube, apesar de propostas, sem olhar para o retrovisor, mas olhando para a frente. Estou muito satisfeito com a nossa campanha. Hoje é um dia muito importante, é o dia da nossa democracia, é o dia que todos devem participar desse processo, precisando que os sócios todos participem. Lutamos tanto pela nossa democracia, precisamos que todos participem desse processo", pontuou Verhine.

Marcus Verhine é o atual presidente do Conselho Fiscal do Bahia. Caso eleito, ele afirmou que buscará estreitar a comunicação com os sócios de Salvador e fora do estado, afim de que eles estejam próximos do clube e entendam os processos da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e também das modalidades esportivas que o clube irá aderir.

"Vamos estabelecer um canal de comunicação direto com os sócios e sócios, explicar para eles a importância deles de participarem do clube e a importância do clube nesse processo da SAF. Vamos criar um canal de escuta para levar contribuições para a SAF junto aos sócios, vamos envolver os sócios no nosso planejamento estratégico e na escura das modalidades esportivas que vamos abraçar. O importante é que os sócios participem do clube e vamos trazê-los, envolver as embaixadas também nesse processo", encerrou.

Os 7.857 sócios vão definir os próximos presidente e vice da associação do Esporte Clube Bahia. Marcus Verhine concorre ao pleito com o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, o ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, além do ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti.