Matar ou morrer

É agora ou nunca. Os próximos três desafios que o Bahia tem pelo Brasileirão serão extremamente decisivos para definir o que a temporada 2023 significará para o torcedor do Tricolor: se será possível tirar algo de bom dela ou se será um total desastre.

Se o Esquadrão de Aço, que atualmente está na 16ª colocação, espera alcançar os tão sonhados 45 pontos para afastar de vez o fantasma do rebaixamento para a Série B, é de fundamental importância vencer os famosos “jogos de seis pontos”. Isto é, partidas contra adversários diretos na luta contra a zona da degola.

Nas próximas rodadas, em sequência, a equipe baiana enfrentará respectivamente Vasco, Coritiba e Santos, times que estão vivendo realidades muito parecidas na competição.

Aproveitar a torcida

Depois da derrota por 3 a 0 para o Botafogo, pela 21ª rodada, o Tricolor voltará a jogar na Arena Fonte Nova no próximo domingo. Na última vez que o Bahia jogou próximo à sua torcida, a lembrança que ficou foi muito boa. O time aplicou uma goleada de 4 a 0 no RB Bragantino. Naquela ocasião, a atmosfera do estádio foi um dos fatores que fizeram o desempenho do elenco ser digno de aplausos.

Mas é sabido que em campeonato de pontos corridos o que mais importa é a estabilidade. Vencer duas partidas por 1 a 0 é melhor do que golear em uma partida e perder em outra, dizem os matemáticos. Diante disto, chegou o momento do time aproveitar os confrontos contra os adversários da segunda página da tabela para acumular triunfos e criar gordura no torneio, o que não será tarefa fácil.

Cada jogo uma final

As próximas três partidas que o Bahia disputará, todas terão clima de final, mas, talvez, o embate contra o Vasco, atual 18º colocado no torneio, seja o menos complicado.

No 1º turno da Série A, no Rio de Janeiro, o Tricolor conseguiu aplicar 1 a 0 no adversário – esse foi, inclusive, o último resultado positivo da equipe fora de casa. De lá para cá, o Esquadrão já jogou nove vezes como visitante, perdeu seis partidas e empatou três.

Além disto, contra o Gigante da Colina, o histórico é favorável ao Tricolor. Em 61 partidas disputadas, o Esquadrão de Aço levou vantagem em 25 ocasiões, perdeu somente 17 vezes e empatou em 19.

Logo em seguida, no dia 14, o Superman voará até o Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, que atualmente está na 19ª colocação, com apenas 14 pontos. No primeiro confronto entre os times nesse Brasileirão, na 5ª rodada, o Bahia conseguiu seu primeiro triunfo na ‘Era City’ – 3 a 1, com um dos gols sendo do atacante Biel, que já está 100% recuperado de lesão e tem chance de começar entre os titulares, já que Cauly é dúvida para o jogo.

Para finalizar a sequência de ‘finais’, no dia 18 de setembro, chegará a hora do Tricolor tentar devolver o chocolate de 3 a 0 que levou do Santos em maio desse ano. O Peixe, hoje, soma os mesmos números de pontos do Esquadrão, 21, mas está a uma posição atrás apenas por causa do saldo de gols (-6 a -13).

Mudança de planos

Um atraso fez o Bahia perder o voo de volta e mudar a programação de treinos da semana. O time voltaria para Salvador ainda no domingo, logo depois do jogo com o Botafogo, mas o fechamento do Aeroporto Santos Dumont obrigou o elenco a voltar somente ontem.

* Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes