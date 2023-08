Matheus Bahia projeta jogo contra o São Paulo: "Importante é pontuar"

O lateral-esquerdo Matheus Bahia conversou com os jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova, após o empate sem gols contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão. O defensor falou da alegria em poder voltar a jogar após quase dois meses parado.

"Muito feliz de poder voltar. Fiquei quase dois meses difíceis fora do time. Voltar, poder ajudar é o que me deixa feliz. Foi só o cansaço de dois meses acumulados sem jogar e atuar 90 minutos é difícil. Estou ganhando ritmo aos poucos e acredito que jogo os 90 no próximo jogo", disse o camisa 79.

Matheus Bahia avaliou o momento ruim que o Esquadrão de Aço atravessa. São cinco jogos sem vencer no Brasileirão e totalizando sete na temporada, incluindo os últimos da Copa do Brasil.

"É muito difícil. Você vê que temos feito bons jogos, mas não temos concretizado com o triunfo. Mas, só tem que trabalhar, não tem mais o que fazer do que isso. É manter nossa concentração, nosso comprometimento que a gente tendo independente da situação que estamos passando. Seguindo a linha que o treinador está passando para a gente, porque mesmo no momento difícil, a gente sabe que temos que continuar nessa trilha. É complicado passar por um momento desse e baixar a guarda. Não é hora de baixar a guarda. Vamos seguir trabalhando para vir os triunfos que eu tenho certeza que vai vir a nossa fase boa também", comentou.

O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos somados. O próximo jogo pelo brasileiro será fora de casa, no próximo domingo, 30, contra o São Paulo, às 11h, no Morumbi. Matheus Bahia espera que o time pontue na capital paulista.

"Independente se vamos ganhar ou não, o importante é pontuar lá. É um jogo muito difícil contra uma equipe que está crescendo muito, tiraram um grande time agora na Copa do Brasil. Então, temos que seguir na nossa linha do que a gente está fazendo. Se fizermos um jogo como fizemos hoje aqui, de pressionar. Sufocamos completamente o Corinthians aqui dentro de casa. Então, é seguir nessa linha que estamos que vamos conseguir o triunfo ou o empate fora de casa", encerrou o defensor.