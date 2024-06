Meio-campista entrega retorno de companheiro ao Bahia | A TARDE

O zagueiro Vitor Hugo, emprestado ao Panathinaikos pelo Bahia, se sagrou campeão da Copa da Grécia no último sábado, 25. O jogo deve ser o último do defensor na equipe grega e com isso, ele deve retornar ao Esquadrão de Aço. No que depender de um companheiro de equipe isso já é certo.

Em postagem no Instagram, o volante Yago Felipe cravou o retorno de Vitor Hugo ao time azul, vermelho e branco. "Mais um pra conta mano. Agora vamos ser campeões aqui no esquadrão", escreveu o camisa 20.

Victor Hugo chegou ao Bahia 2023. O clube desembolsou na época 2,1 milhões de euros ao Trabzonspor-TUR, que seriam R$ 11,7 milhões convertidos na nossa moeda contratá-lo de forma definitiva.



O zagueiro atuou em 10 oportunidades durante a passagem no Panathinaikos, sendo oito na Liga Grega e outras duas na Copa da Grécia.

Antes de ser emprestado, ele disputou 29 jogos com a camisa tricolor, sendo dois na Copa do Brasil e 27 no Brasileirão, sendo titular em todos, com um gol marcado. Agora com 33 anos, Vitor Hugo tem vínculo com o Bahia válido até o final de 2026.



