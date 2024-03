Mesmo com bom início de temporada, torcida desconfia do time do Bahia | A TARDE

Um dos bordões mais famosos do Brasil no momento, o “calma, Calabreso”, popularizado pelo baiano Davi Brito, participante do Big Brother Brasil 24 (BBB24), é um dos que melhor representam a atual relação entre o Bahia e a nação tricolor neste início de temporada. Mesmo com um ótimo início de ano, sendo destaque em todas as competições que disputa no momento, o elenco do Tricolor segue sendo pressionado e cobrado constantemente pela torcida por melhores atuações e por placares elásticos.

Líder geral do Campeonato Baiano e com a vaga encaminhada para a final da competição – venceu o Jequié, fora de casa, na partida de ida da semifinal -, dono da melhor campanha entre todos os 16 times que disputam a Copa do Nordeste, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e atual dono do melhor ataque entre os 20 clubes que irão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, com 38 gols marcados em 17 jogos disputados.

Porém, nem mesmo esses expressivos números têm sido suficientes para acalmar e satisfazer os torcedores tricolores, que parecem insaciáveis e sempre procurando culpados quando os resultados não são os esperados. O zagueiro Kanu, os laterais-direitos Gilberto e Cicinho e o atacante Everaldo são bons exemplos de atletas ‘perseguidos’, mesmo quando fazem boas atuações, e, quase sempre culpados por qualquer revés ou susto.

Mesmo com esse clima de desconfiança, a verdade é que o Bahia desponta como favorito para conquistar o Baianão e o Nordestão, feito esse que só ocorreu uma única vez. Foi no ano de 2001, quando derrotou o Sport na final do regional e o Juazeiro na decisão do estadual. Ou seja, já são quase 23 anos da histórica dobrandinha.

De lá pra cá, o Tricolor até fez umas boas campanhas, como em 2015, quando foi finalista da Copa do Nordeste e perdeu o título para o Ceará, e foi campeão Baiano em cima do Vitória da Conquista. Na Copa do Brasil, porém, caiu precocemente na terceira fase.

Em 2017 também foi bem no primeiro semestre, quando faturou Nordestão em cima do Sport, porém perdeu o título baiano para o Vitória. Na Copa do Brasil, a campanha foi ainda pior, caindo a segunda fase, ao ser derrotado pelo Paraná.

Três anos depois, voltou a conquistar o Campeonato estadual em cima do Atlético de Alagoinhas. No torneio regional perdeu o título, mais uma vez, para o Ceará. No mata-mata nacional, caiu logo na primeira fase, quando foi derrotado pelo Ríver-PI.

Jogador na Seleção

O lateral-direito Santiago Arias, 32 anos, do Bahia, foi convocado para defender a seleção da Colômbia nos compromissos da Data-Fifa de março, para os amistosos contra Espanha e Romênia, nos dias 22 e 26 de março.

Arias disputou duas Copa do Mundo (2014 e 2018) pela seleção da Colômbia e já é figurinha carimbada no elenco. Ele chegou a ser convocado na última Data-Fifa, inclusive para enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, mas acabou cortado por lesão.

Apesar do prestígio de ter um jogador convocado por uma importante seleção, o Bahia também terá que contar com o desfalque de Arias em pelo menos três jogos da Copa do Nordeste, incluindo o Ba-Vi. O lateral deve ficar de fora dos jogos contra Vitória (20 de março), Maranhão (24) e Botafogo-PB (27).

A última vez que o Bahia teve um jogador do seu elenco convocado foi em 2017, quando o lateral-esquerdo Armero foi convocado em junho defender a seleção da Colômbia.