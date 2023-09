Na estreia de Rogério Ceni, Bahia goleia Coritiba e se afasta do Z-4

Na noite desta quinta-feira, 14, o Bahia visitou o Coritiba e não tomou conhecimento do lanterna do campeonato. Na estreia do técnico Rogério Ceni, o Esquadrão de Aço goleou o Coxa por 4 a 2 e abriu vantagem de cinco pontos para da zona de rebaixamento. Foi o primeiro triunfo de virada da equipe na Série A 2023.

Com o resultado, o time azul, vermelho e branco ocupa a 15ª posição, agora com 25 pontos somados. O próximo compromisso do Bahia será mais um confronto direto. Na próxima segunda-feira, 18, às 20h, na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Santos, primeiro time dentro da zona da degola. E diante da sua fiel torcida, pode se afastar ainda mais do Z-4.

Esquadrão toma susto, mas vira um jogo pela primeira vez na Série A

O Coritiba abriu os trabalhos logo no início da partida. Logo no primeiro minuto de jogo, o ex-Tricolor Hayner faz jogada pela direita e cruza rasteiro, Rafael Ratão tenta cortar e ajeita a bola para Sebastian Gómez chutar com categoria no cantinho de Marcos Felipe. Aos sete minutos, o Esquadrão quase empatou. Após o cruzamento da esquerda, o goleiro Luan Polli sai mal do gol e deixa a bola com Everaldo, que finaliza sem goleiro, mas Jamerson salva o Coxa.

Aos 10, o Esquadrão iguala. A defesa do Coritiba afasta o cruzamento de Ademir, mas Yago Felipe lança na área. O zagueiro Raul Gustavo ganha da marcação, mata no peito e finaliza na trave. Rafael Ratão pega o rebote de pé direito e manda gol vazio. Tudo igual no Couto. Esquadrão tenta aos 15. Ademir chuta de fora da área e Luan Polli defende tranquilo.

Após sentir o empate, o Coxa responde com perigo aos 19. O atacante Robson recebe lançamento no lado esquerdo, domina bem, corta para dentro e dá uma pancada para o gol e a bola passa perto demais da meta de Marcos Felipe. O Esquadrão de Aço vira o jogo na etapa inicial e amplia na sequência.

Aos 29 minutos, o lateral-esquerdo Camilo Cándido cruza de pé direito, Ademir sobe para cabecear, divide com Luan Polli que falha ao soltar a bola no pé de Thaciano. Atento, o camisa 16 finaliza na pequena área e manda pro fundo do gol. Aos 33, Thaciano decidiu mais uma vez. Ele puxa contra-ataque e toca para Cándido, que chuta cruzado, Luan Polli dá rebote e o oportunista Ademir finaliza e balança as redes do Couto Pereira.

Aos 47, Robson Cruza, Slimani toca de cabeça e Marcos Felipe espalma pela linha de fundo. Na sequência, Ademir recebe no ataque, deixa para Thaciano que finaliza para o gol e Luan Polli defende. No minuto 49, Coritiba ataca com perigo. Cruzamento da esquerda, Slimani se estica e a bola passa por toda a extensão da pequena área.

Maduro, Bahia não corre riscos na etapa final e goleia o Coritiba

Desorganizado e pressionado pela sua revoltada torcida, o Coritiba tentava sem qualidade. O Bahia administrava e fazia o tempo passar. Apesar da boa vantagem, o Tricolor queria mais e conseguiu marcar.

Yago Felipe divide, ganha de Robson e passa para Gilberto. O lateral-direito Tricolor lança Biel do campo defesa. O atacante do Bahia chega para disputar a bola com Luan Polli, que sai da área, corta errado e deixa o gol vazio para o camisa dez tricolor fazer o gol do triunfo.

Nos acréscimos, Robson cruza e Slimani, na pequena área, finaliza e Marcos Felipe faz uma defesaça. Na sequência, Slimani, no lado direito da grande área, toca para trás, Andrey chuta cruzado e marca o segundo gol do Verdão paranaense.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2x4 Bahia - Campeonato Brasileiro Série A, 23ª rodada



Local: Couto Pereira, em Curitiba-PR



Data: quinta-feira, 14/09/2023



Horário: 20h



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA / RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espirito Santo Parro (Ambos do RJ)



Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Cartões: Hayner, Bruno Gomes Thiago Dombroski (CFC); Rezende (BAH)



Gols: Sebastian Gómez e Andrey (CFC); Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Biel (BAH)



Coritiba: Luan Polli; Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Andreas Samaris (Marcelino Moreno), Bruno Gomes (Andrey) e Sebastian Gómez (Diogo Oliveira); Kaio César (Fransérgio), Robson e Islam Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Rezende (Léo Cittadini), Yago Felipe (Nicolás Acevedo) e Thaciano (Lucas Mugni); Ademir (Jacaré), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni