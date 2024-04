Na Fonte Nova, sub-20 do Bahia estreia com derrota no Brasileirão | A TARDE

A garotada do Bahia entrou em campo pela primeira vez no Brasileirão Sub-20 na tarde desta quarta-feira, 3, e estreou com derrota. Jogando na Arena Fonte Nova, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO. O gol da partida foi marcado por Yuri Alves.

O Bahia entrou em campo com a seguinte escalação: Pedro (2004); Alex (2005), Gerald (2007), Daniel (2005) e Lucas (2005); Jota (2004), Paulo Souto (2006) e Vitinho (2004); Tiago (2005), Ruan Pablo (2008) e Samuel (2005).

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ferreira volta a campo na próxima terça-feira, 9, fora de casa. O adversário será o Fluminense, no Rio de Janeiro, com bola rolando a partir das 15h. O Tricolor é o único representante baiano na competição.

A derrota do Bahia foi transmitida pelo canal oficial do clube no YouTube, confira a íntegra da partida: