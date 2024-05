Na Turquia, ex-Bahia busca 'estragar festa' do Galatasaray; entenda | A TARDE

A temporada europeia está chegando ao seu ponto crucial, onde cada partida se torna ainda mais decisiva. Na sexta-feira , 26, o Adana Demirspor, liderado pelo atacante Stiven Mendoza, enfrentará o atual líder da competição, o Galatasaray, em um confronto fora de casa.

Mendoza, com passagens por clubes brasileiros como Corinthians, Bahia, Ceará e, mais recentemente, o Santos, está determinado a interromper a impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas do Galatasaray na liga. Se o Galatasaray conquistar mais uma vitória, estabelecerá um novo recorde na história da competição. No entanto, Mendoza e sua equipe estão focados em fazer seu papel e conquistar os três pontos, buscando acabar com o ciclo de vitórias do líder.



“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nessa partida. O Galatasaray vem com uma sequência muito grande de vitórias, eles têm um grande elenco, muito jogadores qualificados e com certeza vão nos trazer grandes dificuldades. Mas, nós vamos jogar dentro de casa, com o apoio de nosso torcedor e a gente tem que buscar fazer o nosso papel da melhor forma e vamos em busca da vitória”, disse.

Mendoza chegou ao Adana Demirspor em fevereiro de 2024. O atacante também falou sobre a campanha de seu time na atual temporada.

“Restam cinco rodadas para terminar a competição, estamos em 11º, no meio da tabela, infelizmente na última partida sofremos o empate no finalzinho do jogo, era uma partida que poderíamos ter conquistado os três pontos. Mas agora vamos em busca de somar o maior número de pontos nestas últimas rodadas e subir na tabela”, concluiu.