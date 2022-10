Não cabe mais ninguém: ingressos esgotados para Bahia e Guarani

No que será o último jogo do Bahia na Arena Fonte Nova neste ano, a torcida irá comparecer em peso e com menos de três dias de vendas, já esgotou todos os ingressos disponíveis nesta quarta-feira, 26. O Tricolor joga na próxima sexta-feira, 28, contra o Guarani e precisa de um triunfo simples para sacramentar o seu retorno para a primeira divisão do futebol brasileiro.

Depois de disponibilizar as vendas para os sócios, a comercialização dos ingressos para o público geral começou na terça-feira, 25. Os torcedores enfrentaram problemas para adquirir as entradas, devido a instabilidade no sistema da Arena Fonte Nova. A maior dificuldade aconteceu na venda através do site.

Com pouco mais de 29 mil sócios do tipo acesso garantido, o Bahia espera um novo recorde de público na Arena Fonte Nova, que de acordo com a Polícia Militar, tem uma capacidade liberdade de 48.902 pessoas, pouco mais do que os 48.851 presentes no último sábado, contra o Vila Nova.

Na última rodada, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1 contra o Vila Nova e acabou adiando o sonho do acesso, que pode ser realizado diante do Guarani, às 19h, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A matemática do acesso pode ser conferida aqui.