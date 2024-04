Ninguém pega! Bahia vence e garante 1º lugar geral da Copa do Nordeste | A TARDE

Já classificado para a fase final da Copa do Nordeste de 2024, o Esporte Clube Bahia entrou em campo na tarde deste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Maranhão, em partida válida pela penúltima rodada do Nordestão, de olho no primeiro lugar geral da competição, que garante o clube decidindo as partidas decisivas dentro de casa. Com o objetivo traçado, a equipe comandada por Rogério Ceni foi para cima dos Maranhenses e garantiu o triunfo pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 18 pontos e não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe da competição, garantindo assim, o primeiro lugar geral da primeira fase da Copa do Nordeste, e dando a oportunidade do treinador Rogério Ceni poupar a equipe no meio da semana.

Primeiro tempo

Jogando diante de sua torcida e embalado por conta do triunfo contra o rival na última quarta-feira, 20, o Tricolor de Aço tentou partir para cima da equipe maranhense, mas os comandados por Rogério Ceni tiveram um início de partida pouco inspirado, não conseguindo levar perigo à defesa do Maranhão.

Foi apenas aos 16 minutos da etapa inicial que o Bahia conseguiu dar um susto na defesa do Maranhão. Após cobrança de escanteio cobrada por Biel, Kanu cabeceou para o gol adversário e Luciano Juba quase conseguiu completar o lance, mas o camisa 46 chegou atrasado e a bola acabou indo para fora.

Logo na sequência, a equipe de Rogério Ceni se animou e quase abriu o placar, dessa vez com Biel, aproveitando bela jogada envolvendo Thaciano e Éverton Ribeiro, mas acabou esbarrando em uma bela defesa do goleiro Moisés. Em seguida, o Tricolor de Aço rapidamente recuperou a posse e Jean Lucas experimentou um chute de fora da área, outra vez exigindo boa defesa do goleiro do Maranhão.

Já no final do primeiro tempo, o Esquadrão fez uma boa jogada, circulando a área adversária até Jean Lucas encontrar um passe vertical, que quebrou as linhas da defesa maranhense, para Biel, entretanto, o camisa 11 não bateu bem na bola e mais uma vez a jogada morreu nas mãos do goleiro Moisés.

No lance seguinte, Luciano Juba cometeu uma sequência de erros na defesa, e o Maranhão teve a melhor oportunidade do jogo para tirar o zero do placar, mas acabou desperdiçando e o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa tranquila.

Com cinco minutos de acréscimos definidos pelo árbitro do jogo, o Bahia viu a oportunidade de ir para o intervalo com a vantagem no placar e após bela jogada pelo lado direito, Gilberto encontrou Óscar Estupiñan dentro da área e o centroavante cabeceou em direção ao gol, mas o goleiro Moisés estava inspirado e impediu que o atacante estufasse as redes.

Segundo tempo

Após um início de etapa final morno na Arena Fonte Nova, o camisa 11 Biel fez grande jogada pelo lado direito do campo, cortou para dentro e cruzou para Estupiñan tocar de cabeça, o atacante apenas não contava com mais uma grande defesa do goleiro Moisés.

Aos 15 minutos do segundo tempo, depois de tanto tentar, o Tricolor de Aço finalmente conseguiu abrir o placar. O time valorizou a posse no entorno da área do Maranhão até Jean Lucas encontrar um belo passe para Ademir, que de primeira tentou passar Thaciano, mas a bola acabou batendo na defesa maranhense e indo direto para o fundo das redes.

Por volta dos 35 minutos, o torcedor azul, vermelho e branco teve calafrios. Isso porque depois de uma cobrança de escanteio, o goleiro Marcos Felipe saiu mal e a bola sobrou dentro da área, mas para sorte do arqueiro tricolor, o zagueiro Kanu estava bem posicionado e acabou com qualquer possibilidade de empate do Maranhão.

Já no final da partida, Ademir teve a oportunidade de ampliar o placar para o Bahia, mas o goleiro Moisés, em tarde inspirada, mais uma vez impediu o segundo gol tricolor.

Próximo confronto

O próximo duelo do Esquadrão acontece já nesta quarta-feira, 27, às 21h30, contra o Botafogo-PB, fora de casa, em partida que encerra a primeira fase da Copa do Nordeste de 2024.