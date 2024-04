No segundo Ba-Vi do ano, Bahia leva a melhor e garante classificação | A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 20, a Arena Fonte Nova foi palco do segundo duelo entre Bahia e Vitória na temporada. Em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste de 2024, o confronto contou com mais de 45 mil torcedores do Esquadrão, apoiando a equipe comandada por Rogério Ceni. Após o apito final, o torcedor tricolor pôde comemorar o triunfo por 2 a 1 contra o rival, já que o grito ficou entalado na garganta desde o dia 18 de fevereiro, quando perdeu para o Leão no Barradão.

Com o resultado, o Bahia garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do Nordestão, chegando aos 15 pontos e liderando com folgas o Grupo B da competição. Do outro lado, a derrota para o rival tirou o Vitória da zona de classificação do Grupo A e complicou a vida do clube, isso porque na próxima rodada pega o Fortaleza, fora de casa, precisando do resultado.

Primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, a primeira oportunidade do jogo foi do Leão, logo aos cinco minutos da etapa inicial, após contra-ataque puxado por Matheusinho e finalização de PK, mas que acabou não levando muito perigo à meta defendida por Marcos Felipe.



No entanto, não demorou muito para a equipe rubro-negra abrir o placar do jogo, depois de um vacilo do sistema defensivo do Tricolor de Aço, o camisa 9 Alerrandro acertou um belo chute no ângulo para abrir o placar da partida, e mais uma vez, no início do jogo, assim como no primeiro Ba-Vi do ano.

Com a desvantagem no placar, o Bahia precisou partir para cima do rival, mas não obteve sucesso na missão, tendo em vista que não criou perigo à defesa do Leão em mais de 30 minutos de jogo. Porém, por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Kanu enxergou Éverton Ribeiro entre as linhas do Vitória e o camisa 10 encontrou Jean Lucas entrando na área do Leão para marcar o gol do empate.

Logo na sequência, Cauly cobrou uma falta próxima a área do Vitória e a defesa conseguiu afastar, mas no rebote, Éverton Ribeiro emendou um chute de primeira, e o goleiro Lucas Arcanjo defendeu sem grandes dificuldades.

Em um cenário parecido com o do primeiro Ba-Vi do ano, após o gol de empate, mesmo diante das dificuldades apresentadas no jogo e também da falta de criatividade do time, o Tricolor de Aço aumentou o ímpeto e conseguiu a virada com o zagueiro Kanu já nos acréscimos do primeiro tempo, depois de escanteio cobrado por Cauly.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, o time comandado por Rogério Ceni seguiu atacando, e aos 4 minutos, após pressão na saída de bola do Vitória, Gilberto achou Éverton Ribeiro na ultrapassagem e o craque tricolor rapidamente passou para Thaciano, que quase ampliou o placar do jogo, mas acabou pegando de raspão na bola.

Após a chance perdida por Thaciano, a partida ficou muito truncada e o jogo passou por um longo hiato sem grandes oportunidades para ambas as equipes. Entretanto, aos 20 minutos o jogo voltou a ganhar certa emoção, mas por um lance que não envolve qualidade técnica, e sim por conta da expulsão de Matheus Gonçalves, que chutou Caio Alexandre com o jogador já caído.

Com um a mais em campo, o Bahia quase marcou o terceiro gol do jogo, mais uma vez após cobrança de escanteio, que dessa vez encontrou Cauly dentro da área, mas o camisa 8 tentou cruzar para Thaciano, no entanto, o meio-campista chegou atrasado na bola.