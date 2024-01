No segundo dia em Manchester, Bahia realiza treino técnico | A TARDE

O segundo dia da pré-temporada do Bahia em Manchester contou com a presença de Jean Lucas, segundo reforço anunciado pelo Tricolor para a temporada 2024. O meia viajou junto com o grupo para a Inglaterra, mas ainda aguardava trâmites burocráticos para ser oficializado como contratação do clube.

Após a ativação, os jogadores participaram de duas sessões de aquecimento. Na sequência, a comissão técnica dividiu o campo para trabalhar três estações: posicionamento, passe e finalizações.

Por fim, o técnico Rogério Ceni separou o grupo em duas partes e realizou atividades com bola. Os jogadores treinaram chutes de longe, construção e saída de bola em curto espaço. Às 13h, o elenco volta a campo para outra sessão de treinamento.