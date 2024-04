Nordestão: CBF detalha tabela do Bahia na segunda fase; confira | A TARDE

Os próximos passos do Bahia na segunda fase da Copa do Nordeste já foram definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 3, a tabela com as informações dos confrontos do certame regional.

Após avançar na competição em primeiro lugar no Grupo A, o Tricolor de Aço irá enfrentar o Náutico pelas quartas de final. O duelo contra o Timbu ocorre na quarta-feira, 10 de abril, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador,

O confronto será em jogo único. Caso o Esquadrão avance na competição, o Bahia vai encarar o vencedor de CRB e Botafogo-PB, pelas semifinais do certame.

🏆 Agora restam 8! Líder geral e classificado por antecipação, Esquadrão conhece chaveamento das quartas de final da Copa do Nordeste. Jogo único será dia 10 ou 11 de abril, entre a finalíssima do Estadual e a estreia do Brasileirão. Tabela detalhada ainda será definida pela CBF.… pic.twitter.com/FBOUCOdcpY — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 28, 2024