Nos pênaltis, Bahia vence o Canaã e conquista a Copa 2 de Julho

Com a presença de torcedores empolgados e fazendo a festa nas arquibancadas do estádio de Pituaçu, a décima primeira edição da Copa 2 de Julho chegou ao final nesta quarta-feira, 13, com o Bahia conquistando o Bicampeonato na edição de 2022 ao vencer nos pênaltis o time do Canaã, 7 a 6, após o empate em 1 a 1 no tempo normal.

O jogo foi bastante movimentado com as duas esquipes buscando as redes adversárias a todo momento. O Bahia abriu marcador no primeiro tempo aos 45 segundos com Gabriel Souza. No segundo tempo o time do Canaã chegou ao empate com Bruno aos 11 minutos, deixando o jogo na igualdade até o apito final do tempo normal.

Com a decisão nos pênaltis, o Bahia levou a melhor ao converter sete cobranças e o time do Canaã marcar em seis oportunidades.

Para levantar o título, o Bahia foi líder na fase classificatória com 100% de aproveitamento, 15 gols marcados e nenhum sofrido. Nas oitavas de final passou pela Seleção de Saubara ao vencer por 16 a 0, nas quartas de final eliminou o Bahia de Feira, na disputa de pênaltis e na semifinal ganhou da equipe do Talentos de Aço, que também faz parte da base do Tricolor, porém categoria sub-14.

Além da garotada em campo, o diretor geral da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto também vibrou com mais uma edição da competição.

“Felicidade em acontecer a décima primeira edição da maior copa Sub-15 do Brasil. Essa edição conta a participação intensa da Bahia inteira e pela primeira vez tivemos a presença de uma equipe do interior do estado, o Canaã, contra o Esporte Clube Bahia”.

A Copa 2 de julho é uma competição organizada pela Sudesb e conta com o apoio da Federação Bahiana de Futebol.