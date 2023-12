Nova direção executiva do Bahia se reúne com o prefeito de Salvador | A TARDE

Antes mesmo de tomar posse, a nova direção executiva do Bahia já trabalha em prol da associação. O presidente eleito Emerson Ferretti e o vice-presidente Paulo Tavares, se reuniram com o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos. O encontro ocorreu no Palácio Thomé de Souza, na manhã desta quinta-feira, 14.

Na reunião realizada na sede do governo municipal, as partes conversaram sobre futuros projetos do Esquadrão de Aço na parte esportiva, social e cultural em Salvador.

Ex-goleiro e ídolo do time azul, vermelho e branco, Emerson Ferretti foi eleito como novo presidente do Bahia, no início de dezembro, para comandar o clube no triênio 2024-2026. Ele teve 1.089 votos dos sócios torcedores do Tricolor.