Novo contratado, atacante se coloca à disposição para encarar o CRB

Anunciado e regularizado, o atacante Igor Torres se colocou à disposição do técnico Enderson Moreira para o jogo contra o CRB, programado para esta terça-feira 19, às 19h, na Fonte Nova, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Me sinto bem, venho trabalhando sempre, não tive folga. Em Fortaleza, já estava trabalhando, pedi para vir antes para trabalhar aqui antes, para estar apto, e conto com a presença de cada torcedor para que a gente lote a Fonte Nova e a gente saia com o triunfo”, comentou o atacante.

Sobre o reencontro com Enderson Moreira, trabalharam juntos no time do Fortaleza, o atacante falou dessa reedição. “As expectativas são as melhores possíveis. Nós fizemos um bom trabalho com o Enderson, onde comecei a ter oportunidade no profissional, e pude ajudá-lo. Ele me ajudou muito também. Esse reencontro vai ser muito importante tanto para mim quanto para o Bahia porque vou me entregar o máximo possível para que o time consiga o acesso”.

O atacante também falou da possibilidade e como se postar para virar uma opção no ataque do Tricolor visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sou um atleta versátil. Gosto de jogar tanto pelas beiradas quanto como centroavante. Se for para ajudar o Bahia, onde precisar, estou disposto" - afirma Igor Torres.

O Bahia ocupa a terceira colocação na Segundona, com 33 pontos, e entra em campo contra o CRB, às 19h, na Fonte Nova, brigando para se afastar, ainda mais, do quinto colocado na tabela.