Organizada do Bahia faz protesto no CT e pede saída de Renato Paiva

Na manhã desta sexta-feira, 21, uma das torcidas organizadas do Bahia realizou um protesto em frente ao CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila. No protesto, os torcedores pediram a saída do treinador Renato Paiva e a contratação de mais jogadores para reforçar o plantel. O ato ocorreu às vésperas da 16ª rodada do campeonato.

O Bahia está passando por um momento complicado na temporada, sem conseguir vencer e eliminado da Copa do Brasil, além de estar próximo à zona de rebaixamento no Brasileirão.

O protesto acontece três semanas após uma reunião em que membros da própria torcida organizada conversaram com Renato Paiva, o diretor Cadu Santoro, o vice-presidente da Associação, Vitor Ferraz e o CEO Raul Aguirre. Na ocasião, os torcedores cobraram melhores resultados da equipe.

Desde essa reunião, o Bahia enfrentou uma sequência de resultados ruins na temporada, e ainda por cima não conquistou nenhum outro triunfo.

No protesto desta vez, de caráter pacífico, os manifestantes foram mais incisivos e exibiram faixas com mensagens como "Fora, Paiva!" e "Exigimos Reforços".

Enquanto Renato Paiva registra um aproveitamento inferior a 30% em jogos contra times da Série A neste ano, o Bahia anunciou as contratações de Gilberto e Camilo Cándido como reforços durante a segunda janela de transferências de 2023.

O Bahia volta a campo neste sábado, 22, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, às 18h30, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.