Pai registra filho em homenagem a meio-campista do Bahia | A TARDE

Uma das esperanças da torcida do Bahia, o meio-campista Cauly Oliveira, de 28 anos, é praticamente parte da família de Felipe Moraes de Jesus Machado, de 21 anos. O estudante de administração escolheu o nome Théo Cauly para registrar o filho recém-nascido, que acompanhará a primeira decisão da sua vida neste domingo, às 16h.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Felipe Moraes revelou que apesar de toda a família torcer para o Bahia, não foi fácil convencer a mãe a aceitar a homenagem para Cauly, mas no fim das contas, deu tudo certo. A criança foi registrada com o nome do camisa 8 do Tricolor, número emblemático na história do clube.

"É uma história engraçada, ao mesmo tempo bonita. Eu sempre fui torcedor do Bahia, graças ao meu pai, meu avô. É de geração para geração. A gente teve nosso filhinho, eu e minha esposa, a gente aproveitou nosso carinho, admiração, não só pelo time, mas principalmente também pelo jogador, pelo campeonato que ele fez no ano anterior, em 2023", disse Felipe.

Cauly Oliveira Souza chegou ao Bahia em 2023. Até o momento, o atleta tem 62 jogos, 14 gols e 12 assistências. Ele foi fundamental na campanha que livrou o Tricolor do rebaixamento na última rodada do Brasileirão de 2023. Mesmo assim, Felipe encontrou resistência para registrar o nome do jogador.

"Ela permitiu, inicialmente não foi muito bem aceito, a gente gostou. A gente gostou muito do nome, não viu outra alternativa se não o jogador como Cauly, a admiração que a gente tem por ele, como profissional, dentro e fora de campo. Foi uma oportunidade que a gente teve de homenagear tanto Cauly, como a família", relatou.



Mesmo escolhendo homenagear Cauly, Felipe revelou que é fã mesmo de Gilberto. O centroavante, que atualmente joga no Juventude, defendeu o Bahia em quatro temporadas, entre 2018 e 2021.

"Da minha parte em especial, Gilberto, que eu acompanhei, um dos melhores jogadores do Bahia, que faz falta. Talista também é um grande jogador que eu acompanhei. Eu sou novo, conheço poucos das histórias mais antigas, mas pelo carinho que tenho pelo time e admiração, pesquiso, estudo sobre, busco de meu pai, então a gente tem esse carinho grande pelo time", afirmou.

Animado com a primeira final do pequeno Théo Cauly, Felipe espera que o Bahia mostre força neste domingo, 7, e vença o Vitória na Arena Fonte Nova, partida que vale o título do Campeonato Baiano de 2024.

"Para a final de amanhã não tem jeito. É torcida máxima, acreditar sempre, estar colado lá na Fonte, ainda não posso levar meu pequeno, mas em breve vai estar com a carteirinha dele de sócio esquadrãozinho, estar torcendo junto lá. Amanhã é ir para cima, ganhar mais um triunfo para casa, com direito a mais um campeonato na conta para a gente", finalizou.